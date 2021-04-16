96-летняя учительница русского языка стала старшей участницей Тотального диктанта в Томске

Ксения фитнес-тренер и ведет блог о спорте в Instgram, там же она рассказывает о том, как они с сестрой п роводят время с прабабушкой , время от времени в сторис Лидия Михайловна проводит зарядку вместе с девушками. Во время Тотального диктанта они тоже делились моментом в соцсетях:

«Так как я сама регулярно участвую в диктанте, решила, что было бы здорово написать вместе с прабабушкой, ведь она сама учила меня и мою сестру русскому языку, сама нам диктовала когда-то, — рассказала ТВ2 правнучка Ксения. — Наша прабабушка с 16 лет начала преподавать русский язык в школе, была заведующей школы, она из семьи репрессированных. Было здорово написать диктант двум абсолютно разным поколениям. Признаться честно, потом мы начали вместе с бабулей диктант проверять, она все верно написала, а я там у себя нашла пару ошибок. Вот, что значит учитель русского языка, вся грамматика уже в долговременной памяти. Несмотря на возраст написала диктант прекрасно».

Как рассказала ТВ2 организатор томского Тотального диктанта Татьяна Гончарова, Лидия Михайловна с внучками регистрировались для участия в акции на одну из очных площадок, которая позже отменилась, поэтому участвовали в акции в формате #пишемдома, а волонтеры принесли семье бланки по адресу.

Организаторы Тотального диктанта по всей России подводят итоги ежегодной акции. Уже известно, что в этом году она побила рекорд и набрала больше 675 тысяч участников. В Томской области, несмотря на внезапную отмену большинства очных площадок, диктант тоже прошел. Его написали не только томичи, но и жители Белого яра, Кедрового, Ягодного и других населенных пунктов региона. А самым старшим участником акции в этом году стала 96-летняя Лидия Подкопаева. Раньше она преподавала русский язык школьникам, потом учила грамотности правнучек, теперь они вместе написали диктант.

В остальном организаторы акции в Томске пока подводят промежуточные итоги.





«Суммарно на тех двух площадках, которые у нас остались, написало около 70 человек. По #пишем дома пока информации нет, потому что бланки еще присылают. Около 500 бланков раздали в Томске. По опыту прошлого года вернется существенно меньше, потому что у людей есть возможно проверить себя самостоятельно в рамках онлайн-разбора. Разбора нашей части еще не было, но где-то сегодня появится. Нововведение этого года, диктант на английском языке, написали пока всего 20 человек в Томске, но мы вошли в число городов-первопроходцев. Всего 37 городов участвовали в этом формате акции. Помимо Томска диктант у нас написали в Северске, Асино, Белом Яре, Ягодном Верхнекетского района, Молчанове, Колпашеве, Подгорном, Кедровом и Кожевникове. По общему количеству человек пока не свели данные. Несмотря на то, что мы отказались в такой ситуации с отменой площадок, все-таки часть планов на сезон, например, по экспансии в районы, мы реализовали», — рассказала Татьяна Гончарова.





Отметим, всего организаторы российской акции сообщили о 675 198 участниках. Из них 90 000 участников писали диктант в привычном офлайн-формате, более 8 000 иностранных участников прошли тест TruD очно и онлайн, а более полумиллиона человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон или написали диктант онлайн. Площадки диктанта работали в 39 странах и 732 городах. А среди российских городов самой крупной акция стала в Москве (7200 участников), Казани (5 741), Санкт-Петербурга (5 293), Новосибирске (3 004) и Омске (1 501). В этом году столицей акции был Якутск, там диктант для участников прочел автор текста писатель Дмитрий Глуховский.





«Якутск встретил меня искренне и тепло. Я увидел людей, которые любят, уважают и тонко чувствуют язык, которым очень важно быть причастными к большим культурным событиям. Именно это я почувствовал еще на финале конкурса “Столица Тотального диктанта”, поэтому и голосовал тогда за команду Якутска. Очень волнительно было стоять на сцене главной площадки и чувствовать синергию, когда сотни тысяч людей по всему миру пишут твой текст: эти ощущения не сравнятся с теми, которые обычно ощущает автор от чтения своего произведения. Для меня Тотальный диктант стал важным опытом и с точки зрения автора текста, и с точки зрения нахождения внутри этого масштабного процесса», — поделился Дмитрий Глуховский.





Отметим, в Новосибирске текст диктовала писатель и автор известного романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, в Москве журналист Владимир Познер, актриса Варвара Шмыкова, во Владивостоке литературный критик Галина Юзефови и другие известные люди.





Напомним, в Томске в этом году Тотальный диктант столкнулся с отказом за несколько дней до начала почти всех очных площадок принять акцию на своей территории. Среди них ТПУ, ТГПУ, библиотека «Академическая» и другие. Также отказывали места, которые могли стать резервными площадками. Как говорили организаторы, причины назывались формальные и разные, иногда не озвучивались вовсе. Принять акцию согласились театр 2+ку и пространство «Точка кипения». Несмотря на это, организаторы надеются, что в следующем году это не помешает акции состояться в полную силу.





Ранее Россотрудничество отказалось поддерживать Тотальный диктант в 2021 году, об этом заявлял руководитель ведомства Евгений Примаков в своем телеграм-канале. Он мотивировал решение «вескими причинами». Тогда организаторы российского Тотального диктанта заявили, что решение Россотрудничества связано с тем, что 10 ноября объявили имя автора текста диктанта в 2021 году. Им стал писатель Дмитрий Глуховский, отмечала в заявлении директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. Сам Дмитрий Глуховский считает, что причиной отказа от сотрудничества стали его политические убеждения.





Подробнее о ситуации мы писали в материале: В Томске Тотальному диктанту‎ отказали большинство площадок.





Читайте также:





«Жалко всех»: Гузель Яхина о романе «Эшелон на Самарканд», убийцах поневоле и СССР, что у каждого в анамнезе









Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2!