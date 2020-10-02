91 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки

В Томской области выявлен девяносто один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 75 пациентов.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 23-х человек, у 43-х есть признаки ОРВИ, у 25-ти – пневмония.
В обсерваторах находятся 60 человек.
В целом, в Томской области установлены 7 670 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 350.
Официально о начале второй волны коронавируса в России не объявлялось, однако уровень заболеваемости растет последние дни. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по данным за сентября в 42 двух регионах России число больных коронавирусом выросло на 20%. Сюда входят Новосибирская, Иркутская, Омская области, Алтайский и Красноярский край, а также Республика Тыва.
В 35 регионах доля заболевших коронавирусом за месяц выросла на 21 — 40% заболевших. Здесь же Томская область и Республика Хакасия.
В четырех регионах картина хуже — от 41 до 60% инфицированных COVID-19. Среди них Кузбасс.
Еще четыре субъекта РФ показывают наибольший месячный прирост заболеваемости — от 61 до 96%. Сюда вошли: Севастополь, Республики Крым, Алтай и Удмуртия.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 194 643 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296 человек.
Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 077 человек.