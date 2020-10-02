91 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки

Официально о начале второй волны коронавируса в России не объявлялось, однако уровень заболеваемости растет последние дни. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по данным за сентября в 42 двух регионах России число больных коронавирусом выросло на 20%. Сюда входят Новосибирская, Иркутская, Омская области, Алтайский и Красноярский край, а также Республика Тыва.



В 35 регионах доля заболевших коронавирусом за месяц выросла на 21 — 40% заболевших. Здесь же Томская область и Республика Хакасия.



В четырех регионах картина хуже — от 41 до 60% инфицированных COVID-19. Среди них Кузбасс.



Еще четыре субъекта РФ показывают наибольший месячный прирост заболеваемости — от 61 до 96%. Сюда вошли: Севастополь, Республики Крым, Алтай и Удмуртия.