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02 октября,
2020
Новости

91 случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области выявлен девяносто один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 75 пациентов.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 23-х человек, у 43-х есть признаки ОРВИ, у 25-ти – пневмония.


В обсерваторах находятся 60 человек.


В целом, в Томской области установлены 7 670 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 350. 

Официально о начале второй волны коронавируса в России не объявлялось, однако уровень заболеваемости растет последние дни. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по данным за сентября в 42 двух регионах России число больных коронавирусом выросло на 20%. Сюда входят Новосибирская, Иркутская, Омская области, Алтайский и Красноярский край, а также Республика Тыва.

В 35 регионах доля заболевших коронавирусом за месяц выросла на  21 — 40% заболевших. Здесь же Томская область и Республика Хакасия.

В четырех регионах картина хуже — от 41 до 60% инфицированных COVID-19. Среди них Кузбасс.

Еще четыре субъекта РФ показывают наибольший месячный прирост заболеваемости — от 61 до 96%. Сюда вошли: Севастополь, Республики Крым, Алтай и Удмуртия.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 194 643  заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296 человек. 
 
Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 077 человек. 

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