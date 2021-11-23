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900 свертков: двоих томичей будут судить за сбыт героина и морфина через тайники-закладки

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Двоих томичей будут судить за покушение на сбыт героина и морфина, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. В ходе следственных действий сотрудниками полиции из тайника обвиняемых и их автомобиля были изъяты около 900 свертков с наркотиками общей массой более 245 граммов.

По версии следствия, 58-летняя женщина и 52-летний мужчина распространяли героин и морфин через тайники-закладки на территории Томска. Для прикрытия преступники соблюдали строгую конспирацию, используя специальную терминологию.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Томичей будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ.

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Фотографии: пресс-служба УМВД России по Томской области

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