900 свертков: двоих томичей будут судить за сбыт героина и морфина через тайники-закладки

Двоих томичей будут судить за покушение на сбыт героина и морфина, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. В ходе следственных действий сотрудниками полиции из тайника обвиняемых и их автомобиля были изъяты около 900 свертков с наркотиками общей массой более 245 граммов.

По версии следствия, 58-летняя женщина и 52-летний мужчина распространяли героин и морфин через тайники-закладки на территории Томска. Для прикрытия преступники соблюдали строгую конспирацию, используя специальную терминологию.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Томичей будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ.