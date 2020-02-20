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20 февраля,
2020
Новости

900 млн рублей направят на проектирование детской многопрофильной больницы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Работа над проектом детской многопрофильной больницы, которую хотят построить в Томске, может начаться уже в этом году. Ранее власти Томской области обращались в Совет Федерации с просьбой поддержать данный проект.

«Губернатор выделил 900 млн рублей на разработку проектной документации для строительства детской многопрофильной больницы. На текущий момент завершена работа над медико-техническим заданием, которое направлено в Минздрав. Первый этап согласования прошел. Надеюсь, что на следующей неделе мы получим согласование из детского департамента. И дальше будем общаться с финансовым департаментом Минздрава», — рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.


Он уточнил, что после получения ответа от Минздрава власти смогут объявить конкурс на создание проекта. Планируется, что он будет готов к 2021 году.


Ранее сообщалось, что власти хотят построить новую специализированную детскую больницу на 550 коек и 250 посещений в смену. Ее планируют разместить на базе Северного медицинского городка, недалеко от Областного перинатального центра и ОКБ. 


Строительство больницы оценили в 6,5 млрд рублей, еще столько же понадобится на ее оснащение. Таким образом, общая стоимость организации медцентра составит 13 млрд рублей.

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