90 томских детских садов подключили к отоплению

На сегодняшний день, 14 сентября, тепло подано в 90 детских садов Томска, а также в прогимназию «Кристина», где есть дошкольное отделение. В понедельник подача тепла возобновлена и в учреждениях дополнительного образования – в домах детского творчества «Планета», «Луч» и «У Белого озера». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, тепло подано в учреждение с круглосуточным пребыванием детей и 3 учреждения дополнительного образования. Еще в 14 учреждений будет подано отопление в течение ближайших суток.





«Здоровье и комфорт детей у нас в приоритете. Поэтому учреждения социальной сферы имеют возможность подключать отопление раньше начала отопительного сезона. Каждое учреждение обращается в индивидуальном порядке, исходя из своих условий», — приводит пресс-служба слова начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.





Согласно правилам СанПиН, температура воздуха в учебных классах должны быть порядка 20°С.





Отмечается, что руководители городских школ и других учреждений социальной сферы могут подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления. Теплоснабжение жилых домов с учетом прогнозов метеорологов планируется возобновить в конце сентября.