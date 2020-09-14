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14 сентября,
2020
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Новости

90 томских детских садов подключили к отоплению

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На сегодняшний день, 14 сентября, тепло подано в 90 детских садов Томска, а также в прогимназию «Кристина», где есть дошкольное отделение. В понедельник подача тепла возобновлена и в учреждениях дополнительного образования – в домах детского творчества «Планета», «Луч» и «У Белого озера». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

90 томских детских садов подключили к отоплению

Кроме того, тепло подано в учреждение с круглосуточным пребыванием детей и 3 учреждения дополнительного образования. Еще в 14 учреждений будет подано отопление в течение ближайших суток.


«Здоровье и комфорт детей у нас в приоритете. Поэтому учреждения социальной сферы имеют возможность подключать отопление раньше начала отопительного сезона. Каждое учреждение обращается в индивидуальном порядке, исходя из своих условий», — приводит пресс-служба слова начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.


Согласно правилам СанПиН, температура воздуха в учебных классах должны быть порядка 20°С.


Отмечается, что руководители городских школ и других учреждений социальной сферы могут подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления. Теплоснабжение жилых домов с учетом прогнозов метеорологов планируется возобновить в конце сентября.

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