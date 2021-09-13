90-летнему северчанину, сбившему ребенка на велосипеде, грозит до двух лет лишения свободы

Следственный отдел северской полиции возбудил уголовно дело в отношении 90-летнего жителя города, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста, по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает региональное УМВД.

«По предварительным данным, 10 августа 2021 года около 19 часов 27 минут, водитель-мужчина 1931 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21063, совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, расположенному по проспекту Коммунистический, 90», — говорится в сообщении.

В аварии ребенок получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.