«90 лет дороге — 90 лет ее нет на кадастре»: жители Позднеево записали обращение к губернатору Томской области

«Каждый раз, когда к вам идут с жалобами жители, мы получаем отписки, что у вас нет ресурсов, чтобы привести эту дорогу в надлежащее состояние, что нет возможности, что районных денег не хватает, областных денег не хватает. Но что мешает вам, наконец, подать заявку на федеральные программы? На федеральные деньги? Что для этого вы сделали? Что из тех миллионов обещаний, которые вы даете, вы делаете для людей, которые здесь живут?» — говорится на видео.