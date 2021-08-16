«90 лет дороге — 90 лет ее нет на кадастре»: жители Позднеево записали обращение к губернатору Томской области
Жители деревни Позднеево и микрорайона «Красивый пруд» Зональной станции записали видеообращение губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Они рассказали, что их дорога существует уже 90 лет, но ее до сих пор нет на кадастре. Поэтому за дорогой совсем не следят и не асфальтируют, нет освещения и разметки, а пыль из-под колес автомобилей летит во все стороны.
«Каждый раз, когда к вам идут с жалобами жители, мы получаем отписки, что у вас нет ресурсов, чтобы привести эту дорогу в надлежащее состояние, что нет возможности, что районных денег не хватает, областных денег не хватает. Но что мешает вам, наконец, подать заявку на федеральные программы? На федеральные деньги? Что для этого вы сделали? Что из тех миллионов обещаний, которые вы даете, вы делаете для людей, которые здесь живут?» — говорится на видео.
Местные жители рассказали, что на руках за несколько лет обращений уже скопилась куча отписок от администрации, дети продолжают ходить в школу по грязи и пыли, а самая подходящая обувь для передвижения по этой глинисто-гравийной дороге — резиновые сапоги. Даже когда дождь не идет.
Заместитель главы Томского района, начальник Управления территориального развития Денис Празукин прокомментировал ситуацию. Он еще раз уточнил, что проведение капитального ремонта в ближайшие годы невозможно из-за отсутствия достаточного финансирования.
«Чтобы заасфальтировать одну дорогу до Позднеево, необходимо потратить весь Дорожный фонд Томского района. В мае 2021 года Управление территориального развития администрации Томского района направило в профильные департаменты администрации области бюджетную заявку на софинансирование работ, включающих разработку проектно-сметной документации и реконструкцию дороги «Подъезд от автодороги г.Томск-п.Предтеченск к д.Позднеево», — сказал Празукин. — Чтобы поддерживать нормальное состояние дороги, регулярно проводятся работы по грейдированию и обеспыливанию. Также до конца летней ремонтной кампании на данной дороге появятся дорожные знаки».