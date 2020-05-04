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04 мая,
2020
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9 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За последние сутки в России подтверждено больше 10,5 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 9 в Томской области. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 128 человек.

9 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области за сутки

Всего в стране зарегистрировано 10 581 заболевших в 82 регионах, из них 5352 (50,6 %) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1456 человек. 


Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.


Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1356 человек.


Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Сибири больше всего заболевших в Красноярске и Новосибирске.

9 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области за сутки

В Томской области от болезни скончались два пациента. Количество вылечившихся выросло до 27 человек. Пять пациентов находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Больше 20 человек не имели симптомов заболевания, являлись только носителями вируса и находились на самоизоляции. 

Всего с начала тестирования в Томской области проведено свыше 20 тысяч исследований. 


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