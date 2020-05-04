9 случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области за сутки

За последние сутки в России подтверждено больше 10,5 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 9 в Томской области. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 128 человек.

Всего в стране зарегистрировано 10 581 заболевших в 82 регионах, из них 5352 (50,6 %) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1456 человек.





Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.





Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1356 человек.





Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Сибири больше всего заболевших в Красноярске и Новосибирске.