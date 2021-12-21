9-бальные пробки зафиксированы в Томске из-за пожара в «Ленте»

Движение на дорогах Томска затруднено в связи с перекрытием части улицы Елизаровых из-за тушения пожара в гипермаркете «Лента». Сервис «Яндекс Пробки» оценивает загруженность на дорогах в девять баллов.

По данным сервиса, сильнее всего движение затруднено на улицах, имеющих пересечение с Елизаровых: проспекте Фрунзе, улицах Шевченко и Красноармейской. Напомним, участок улицы Елизаровых от Кирова до Красноармейской перекрыт из-за тушения пожара в гипермаркете «Лента».

Пожар в «Ленте» начался примерно в 15 часов, сейчас его продолжают тушить. Глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин сообщил, что он находится на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 20 человек.

Пожару присвоен максимальный — четвертый — ранг пожара, огонь по-прежнему не локализован, площадь пожара составляет более 3,5 тысяч квадратных метров при площади самого гипермаркета в 5 тысяч. На месте работает 29 единиц техники и 76 пожарных, также к гипермаркету приехала «скорая», но медицинская помощь пока никому не потребовалась.

По словам одной из сотрудниц гипермаркета, причиной пожара стал поджог, неизвестный облил товары жидкостью для розжига. По ее словам, пожар пытался потушить сотрудник магазина пиротехники, также в здании сработала пожарная сигнализация и спринклерные оросители, но они не смогли остановить огонь. «Там [рядом были] все самые сухие товары: розжиг, уголь, пиротехника, поэтому так горит», — рассказала она ТВ2.