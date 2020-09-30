89 случаев коронавируса за сутки подтвердили в Томской области

В целом за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8481 в 84 регионах. В том числе выявлено активно 2170 (25,6 %) без клинических проявлений. Подтверждено 177 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 5858 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 176 286 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 958 257 человек. Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 722 человека.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за неделю в Сибири выздоровели от коронавируса более 4 тысяч человек.



При этом число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100 % от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 29 сентября составляет 47 (их стало меньше на 3). Это наиболее благополучные территории, их почти две трети. В их числе, как и раньше, Новосибирская, Иркутская, Омская, Томская области, Алтайский край, Тыва и Хакасия.





Общероссийским лидером является Республика Башкорстан, где 98 % выздоровевших. Второе место теперь делят Ярославская область и Ханты-Мансийский АО (по 94 %). На третьем — Чукотский АО с показателем 93 %.



Еще в 28 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 71 до 80 % (их стало больше на 3). Сюда входят Республика Алтай, Кемеровская область и Красноярский край.



10 регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших от 39 до 70 %. Среди них топ-3 регионов-«антилидеров» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО — здесь 39 % излечившихся от COVID-19, Республика Калмыкия (60 %), а также город Севастополь (63 %).





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