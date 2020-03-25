887 обращений поступило на горячую линию Томской области по коронавирусу, гриппу и ОРВИ

За две недели работы круглосуточной горячей линии Томской области по коронавирусу, гриппу и ОРВИ поступило 887 обращений, сообщает пресс-служба обладминистрации. Звонки принимаются по телефонам (3822) 516-616 (для жителей Томска), 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).





В рабочее время с 9 до 18 часов линия бывает часто занята, поэтому директор центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова подчеркивает, что позвонить на горячую линию можно в любое время суток, в том числе поздно вечером или ночью.





Наибольшее количество звонков приходится на вернувшихся из зарубежных поездок. Они оставляют контактную информацию о себе, узнают правила самоизоляции и порядок оформления больничных листов.





В связи с большой загруженностью горячей линии и для удобства жителей на сайте «Таблетка» дополнительно разработана онлайн-анкета, где томичи также могут оставить сведения о своем возвращении из-за рубежа. Такой возможностью уже воспользовались 120 жителей Томской области. Информация оперативно передается в медицинские организации и в региональное управление Роспотребнадзора.