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25 марта,
2020
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887 обращений поступило на горячую линию Томской области по коронавирусу, гриппу и ОРВИ

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

За две недели работы круглосуточной горячей линии Томской области по коронавирусу, гриппу и ОРВИ поступило 887 обращений, сообщает пресс-служба обладминистрации. Звонки принимаются по телефонам (3822) 516-616 (для жителей Томска), 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).


В рабочее время с 9 до 18 часов линия бывает часто занята, поэтому директор центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова подчеркивает, что позвонить на горячую линию можно в любое время суток, в том числе поздно вечером или ночью. 


Наибольшее количество звонков приходится на вернувшихся из зарубежных поездок. Они оставляют контактную информацию о себе, узнают правила самоизоляции и порядок оформления больничных листов.


В связи с большой загруженностью горячей линии и для удобства жителей на сайте «Таблетка» дополнительно разработана онлайн-анкета, где томичи также могут оставить сведения о своем возвращении из-за рубежа. Такой возможностью уже воспользовались 120 жителей Томской области. Информация оперативно передается  в медицинские организации и в региональное управление Роспотребнадзора.

Для защиты и профилактики вирусных инфекций медики настоятельно рекомендуют ограничить авиаперелеты, по возможности воздержаться от посещения общественных мест, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Регулярно мыть руки и стараться не трогать грязными руками глаза, рот и нос.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и незамедлительно сообщить об этом врачам.

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь.

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