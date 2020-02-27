880 и 440 млн рублей: ТГУ и ТПУ получат деньги в рамках проекта «5-100»

Правительство утвердило субсидии вузам-участникам проекта «5-100» на 2020 год. Деньги в размере 10,07 млрд рублей распределяются между 21 учебным заведением.

Вузы, участвующие в проекте, разделены на три группы, от которых зависит объем финансирования. В первую группу входит Томский государственный университет, а также Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Университет ИТМО. Эти вузы получат субсидию в размере 875 млн рублей.





Томский политехнический университет входит во вторую группу по итогам реализации проекта. Университету выделят 437,89 миллиона рублей. Такую же сумму получат Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Сеченовский Университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет.





Участники третьей группы — Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный университет, Самарский университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова, Сибирский федеральный университет, Университет Лобачевского, Южно-Уральский государственный университет — в 2020 году получат по 125,11 миллиона рублей.





Проект «5-100» реализуется с 2013 года. Он направлен на то, чтобы к 2020 году не менее пяти российских университетов вошли в сотню лучших вузов мира. По итогам 2019 года ТГУ в рейтинге QS (Quacquarelli Symonds) занимает 268 место (четвертый результат), ТПУ – 387 место (одиннадцатый результат по России). В рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) в 2019 году ТГУ вошел в группу 501-600, ТПУ – в группу 601-800.





Руководители вузов в свою очередь отмечали, что сейчас нацелены на продвижение в предметных рейтингах.