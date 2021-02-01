+88 заболевших COVID-19 за сутки в Томской области, четыре человека умерли

За последние сутки в Томской области зафиксировали 88 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб.





Таким образом, общее число подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 28 322. Выздоровели за сутки 103 человека, за все время — 25 501 человек.





Оперштаб сообщил, что по заключениям патологоанатомов в регионе за сутки зафиксировали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Уточняется, что трое из умерших пациентов входили в группу риска по возрасту, при этом у всех пациентов были хронические заболевания — ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение.





«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — добавили в оперштабе.





Общее число умерших за все время пандемии в Томской области — 267 человек.