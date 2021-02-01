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01 февраля,
2021
Новости

+88 заболевших COVID-19 за сутки в Томской области, четыре человека умерли

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За последние сутки в Томской области зафиксировали 88 новых случаев коронавирусной инфекции,  сообщил оперштаб.


Таким образом, общее число подтвержденных случаев в регионе  увеличилось до 28 322. Выздоровели за сутки 103 человека, за все время — 25 501 человек.


Оперштаб сообщил, что по заключениям патологоанатомов в регионе за сутки зафиксировали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Уточняется, что трое из умерших пациентов входили в группу риска по возрасту, при этом у всех пациентов были хронические заболевания — ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение.


«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — добавили в оперштабе.

Общее число умерших за все время пандемии в Томской области — 267 человек.

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