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31 августа,
2020
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86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

Почти пять часов понадобилось спасателям, чтобы потушить пожар на складе в Новосибирск, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Внутри склада хранились шины, пластиковые изделия, лакокрасочные материалы и 15 газовых баллонов, площадь пожара составила тысячу «квадратов».

86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске

Сообщение о возгорании в складском помещении на улице Механизаторов в Новосибирске поступило 30 августа в 21:15. В ликвидации пожара участвовали 86 спасателей и 26 единиц техники. Воду для тушения брали непосредственно из Оби. Для этого спасателям пришлось проложить более четырех километров рукавных линий, задействовать пожарный катер и три рукавных автомобиля.

86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске
86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске

Возгорание удалось потушить в 01:42. Пострадавших, по оперативной информации, нет. Для определения причин пожара задействуют испытательную пожарную лабораторию.

86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске
86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске

Фото: Главное управление МЧС по Новосибирской области.


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