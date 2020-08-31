86 спасателей более четырех часов тушили крупный пожар в Новосибирске

Почти пять часов понадобилось спасателям, чтобы потушить пожар на складе в Новосибирск, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Внутри склада хранились шины, пластиковые изделия, лакокрасочные материалы и 15 газовых баллонов, площадь пожара составила тысячу «квадратов».

Сообщение о возгорании в складском помещении на улице Механизаторов в Новосибирске поступило 30 августа в 21:15. В ликвидации пожара участвовали 86 спасателей и 26 единиц техники. Воду для тушения брали непосредственно из Оби. Для этого спасателям пришлось проложить более четырех километров рукавных линий, задействовать пожарный катер и три рукавных автомобиля.