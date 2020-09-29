86 человек не смогли улететь из Томска в Москву из-за отмены рейса

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Компания «Аэрофлот» отменила утренний рейс Томск-Москва и перенесла вылет самолета на 30 сентября. 86 человек не смогли улететь в столицу, их разместят в гостинице или предложат вылететь другими рейсами.

По информации на сайте аэропорта, самолет «Аэрофлота» прилетел из Москвы в Томск в 7:37 и должен был вылететь обратно в 8:20. Как рассказали ТВ2 в транспортной прокуратуре, вылет рейса отменили по техническим причинам.

На самолет было зарегистрировано 86 пассажиров. Часть из них размещены в гостинице, части предложено отправиться в Москву другими рейсами. Томская транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения прав пассажиров, — сообщили в ведомстве.