83 новых случая коронавируса выявили в Томской области

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Еще 83 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 1598 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 35 человек и достигло 750.

Ранее власти объявляли, что резкий рост больных коронавирусом в регионе произошел из-за появлением новых очагов распространения инфекции на предприятиях в Асиновском и Томском районах. На текущий момент проведена дезинфекция помещений. Больные изолированы. Эпидемиологи устанавливают всех контактных лиц.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба Иван Деев объяснил рост числа заболевших высокой выявляемостью коронавируса.

«Эпидемиологическое бюро при СибГМУ ежесуточно отрабатывает более 200 контактов заболевших COVID-19, — подчеркнул Иван Деев. - Благодаря этой работе и большому тестированию удается вовремя диагностировать инфекцию и пресекать ее распространение».

На госпитализации сегодня находится 461 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают 23 человека, из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ (пять на неинвазивной вентиляции легких, восемь на инвазивной), 10 человек на масочной подаче кислорода.