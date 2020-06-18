83 новых автобуса приобрели власти Томской области для межмуниципальных перевозок

«Проблема областных автобусных перевозок, казалось, всегда была из разряда неразрешимых. Потому что все пассажирские маршруты делятся на социальные и коммерческие, – сказал во время передачи ключей от автобусов губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Коммерческие перевозки, как горячие пирожки, разбирал частный бизнес. А убыточными был вынужден заниматься наш «Томскавтотранс». Естественно, это областное предприятие стало планово-убыточным и каждый год приносило миллионные убытки».



По словам губернатора для этого и была создана новая автотранспортная компания. Она на 100% принадлежит Томской области. Власти планируют в течение трех лет выделять ей деньги на покупку автобусов.Сейчас компания будет участвовать в конкурсе на выполнение перевозок по межмуниципальным маршрутам, которые пройдут в июле.





«Новый автопарк позволит обеспечить главное в пассажирских перевозках: безопасность, комфорт и стабильность рейсов. При этом, уверен, места на рынке пассажирских перевозок хватит всем – и государству, и частникам», — отметил губернатор.





В числе 83-х новых автобусов марки «Вектор NEXT» экологического класса ЕВРО-5 — 52 низкопольных газовых вместимостью 50 человек; 21 газовых вместимостью 51 человек и 10 на дизельном топливе вместимостью 61 человек. Все автобусы укомплектованы системой «ГЛОНАСС», тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло «бегущая строка». Салоны автобусов оборудованы системой видеофиксации из четырех видеокамер. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан (прикладная аппарель или полуавтоматический подъемник кассетного типа).