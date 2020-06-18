83 новых автобуса приобрели власти Томской области для межмуниципальных перевозок
Власти Томской области приобрели в лизинг 83 автобуса для «Томской областной пассажирской компании», которая теперь вместо «Томскавтотранса» занимается межмуниципальными автобусными перевозками. 18 июня руководителю компании передали ключи от первых 50 автобусов.
«Проблема областных автобусных перевозок, казалось, всегда была из разряда неразрешимых. Потому что все пассажирские маршруты делятся на социальные и коммерческие, – сказал во время передачи ключей от автобусов губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Коммерческие перевозки, как горячие пирожки, разбирал частный бизнес. А убыточными был вынужден заниматься наш «Томскавтотранс». Естественно, это областное предприятие стало планово-убыточным и каждый год приносило миллионные убытки».
По словам губернатора для этого и была создана новая автотранспортная компания. Она на 100% принадлежит Томской области. Власти планируют в течение трех лет выделять ей деньги на покупку автобусов.Сейчас компания будет участвовать в конкурсе на выполнение перевозок по межмуниципальным маршрутам, которые пройдут в июле.
«Новый автопарк позволит обеспечить главное в пассажирских перевозках: безопасность, комфорт и стабильность рейсов. При этом, уверен, места на рынке пассажирских перевозок хватит всем – и государству, и частникам», — отметил губернатор.
В числе 83-х новых автобусов марки «Вектор NEXT» экологического класса ЕВРО-5 — 52 низкопольных газовых вместимостью 50 человек; 21 газовых вместимостью 51 человек и 10 на дизельном топливе вместимостью 61 человек. Все автобусы укомплектованы системой «ГЛОНАСС», тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло «бегущая строка». Салоны автобусов оборудованы системой видеофиксации из четырех видеокамер. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан (прикладная аппарель или полуавтоматический подъемник кассетного типа).
Планы по реформированию отрасли межмуниципальных перевозок губернатор Томской области впервые озвучил в 2016 году. Тогда в администрацию обратился инвестор — компания «Регион-Транс», которая планировала вложить в «Томскавтотранс» миллиард рублей. Деньги должны были потратить на покупку больше ста новых автобусов и сокращение долгов. Однако кредиторская задолженность с 60 млн рублей на дату вхождения инвестора выросла до 85 млн рублей на дату расторжения соглашения с ним, а автобусов поступило лишь пять. И то они были взяты в аренду самим предприятием «Томскавтотранс» с последующим выкупом.
В феврале 2018 года замгубернатора Юрий Гурдин рассказывал, что финансовое оздоровление «Томскавтотранса» успешно продолжается. Спустя месяц ФСБ возбудила уголовное дело в отношении инвестора предприятия Владимира Ильичева. Ведомство подозревало его в том, что он сдавал автобусы «Томскавтотрансу» по завышенной цене, заведомо превышающей рыночную более, чем на 7 миллионов рублей.
В 2019 году замгубернатора Игорь Шатурный говорил, что план развития предприятия есть, обещал, что вернутся перевозчики, которые ушли из-за постоянных задержек с выплатами, на предприятии будет наведен порядок и увеличатся доходы. В планах были покупка новых автобусов и внедрение безналичной системы оплаты.
Однако в итоге власти региона решили создать новое предприятие. «Томскавтотранс» будет оказывать услуги по предоставлению производственной базы и обслуживанию автобусов при их выходе в рейс (контрольный механик, медик, диспетчерское сопровождение), а также продолжит деятельность по оказанию услуг автовокзала.
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