8,2 миллионов «квадратов» и 100 тысяч квартир. ТДСК отмечает 50-летний юбилей

«...Томск в то время — деревянный городок с множеством бараков, времянок и коммунальных неблагоустроенных квартир. Надежда выбраться из них росла вместе с первыми панельными домами на Опытном поле.

— Один дом был на 60 квартир, второй на 80, — вспоминал Фёдор Лир, бригадир монтажников ТДСК. — На нас тогда смотрели как на спасителей. Я сам общежитский и понимал, что такое общая кухня и туалет, и сколько людей исходило к начальству с просьбами о жилье...» (отрывок из книги «Время выбрало нас» к 50-летию ТДСК)