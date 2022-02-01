8,2 миллионов «квадратов» и 100 тысяч квартир. ТДСК отмечает 50-летний юбилей

ТДСК отмечает полувековой юбилей. 1 февраля считается официальной датой создания томского Домостроительного комбината (ДСК) — соответствующий приказ под Новый, 1972-й, год подписал министр строительства СССР Георгий Караваев. Предприятие сыграло большую роль в массовом переселении томичей из бараков и коммуналок в панельное благоустроенное жилье в 1970-х и 1980-х и определило современный облик города. Благодаря крупнопанельному домостроению в Томске появились новые микрорайоны: Каштак, Иркутский тракт, Центральный, Высотный, Солнечный, Заречный, Зеленые Горки, Южные Ворота, Радонежский, Радужный и другие.
«...Томск в то время — деревянный городок с множеством бараков, времянок и коммунальных неблагоустроенных квартир. Надежда выбраться из них росла вместе с первыми панельными домами на Опытном поле.
— Один дом был на 60 квартир, второй на 80, — вспоминал Фёдор Лир, бригадир монтажников ТДСК. — На нас тогда смотрели как на спасителей. Я сам общежитский и понимал, что такое общая кухня и туалет, и сколько людей исходило к начальству с просьбами о жилье...» (отрывок из книги «Время выбрало нас» к 50-летию ТДСК)
В 70-80-ые годы над решением жилищной проблемы в Советском Союзе работали около 400 домостроительных комбинатов. К концу 90-х в России осталось не более двух десятков предприятий подобного профиля. ДСК тогда тоже оказался на грани закрытия.
«Интересно, что в 1990 году Александра Шпетера пригласили в Томск из Стрежевого, где он возглавлял ПМК-90, чтобы завершить фактический процесс ликвидации домостроительного комбината, — говорится в пресс-релизе, подготовленном к 50-летию компании. — Вместо этого вновь собранная команда поставила цель сохранить предприятие. По словам гендиректора ТДСК Александра Шпетера, выжить тогда позволило твердое убеждение в преимуществах индустриального домостроения и желание доказать это на практике».
За 50 лет работы ТДСК построила 8,2 млн квадратных метров жилой (и не только) площади: десятки домов, школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В этом списке — томский аэропорт, «Хобби-центр», бассейн «Звездный», ледовый дворец «Кристалл», радиологический корпус томской ОКБ, общежитие для студентов ТГУ. А также — около 100 тысяч квартир для сибиряков. География строек — Томск и Томская область (включая Стрежевой и Кедровый), а также Новосибирская и Кемеровская области, Барнаул. В 2021 году ТДСК построила 183,3 тысячи квадратных метров, из них 161 тысяча, или почти 90%, приходится на многоквартирные дома.
ТДСК — крупнейший производитель железобетона в регионе. В 2021 году компания выпустила почти 222 тысячи кубометров железобетонных изделий.
Кроме того, ТДСК строит дороги и проезды, занимается очисткой водоемов, проектирует телекоммуникационные и инженерные сети, занимается инновационными разработками строительных систем и материалов, а также универсальных систем безопасности и связи. К примеру, недавно заселенные «умные дома» в Радонежском или Южных Воротах, по словам застройщиков, в случае опасности могут защитить себя сами.
«В домах установлена универсальная система безопасности и связи (УСБИС), — рассказывает новоселам Юрий Воропаев, руководитель отдела маркетинга Неотелекома, дочерней компании ТДСК. — Датчики выведены на пульт управления, где искусственный интеллект мониторит их состояние. В случае ЧП робот автоматически звонит в МЧС, сообщает, что произошло возгорание и называет номер дома. Туда выезжает служба спасения. Одновременно робот через систему домофонии уведомляет каждую квартиру, что в доме случился пожар и надо покинуть здание. То есть домофон начинает громко разговаривать. И к приезду пожарных люди уже успевают эвакуироваться».
«Индустриальное домостроение остается ведущей технологией для ТДСК, — говорится в «юбилейном» пресс-релизе компании. — Многие решения являются интеллектуальными разработками ТДСК и защищены патентами. Проекты школ на 1100 мест и детских садов от ТДСК включены в реестр типовых социальных объектов Минстроя России. За 20 лет ТДСК построила 39 детских садов, 5 общеобразовательных школ и возводит шестую. Недавно компания разработала новую домостроительную серию среднеэтажных домов скандинавского типа. Кроме того, ТДСК реализует проект жилого комплекса комфорт-класса на Комсомольском, 48, созданный в коллаборации с международным архитектурным бюро».
Сегодня ТДСК — это холдинг, состоящий из 23 предприятий, в котором трудятся около 4000 человек. Примерно столько же работают в составе субподрядных организаций и смежных предприятий. К своему полувековому юбилею в ТДСК подготовили книгу «Время выбрало нас». Отрывки из этой книги и фрагменты истории строительства города можно будет скоро почитать на сайте ТВ2.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ