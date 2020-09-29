81 житель Томской области заболел коронавирусом за сутки

Врачи подтвердили 81 случай заболевания коронавирусом в Томской области. Вылечились 45 человек. Один пациент скончался.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 10-ти человек, у 57-ми есть признаки ОРВИ, у 14-ти – пневмония.
По данным обладминистрации, умерший пациент входил в группу риска по возрасту, в результате болезни у него развились осложнения, в том числе, двусторонняя полисегментарная пневмония, сердечная и дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром.
В целом, в Томской области установлены 7 401 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6127, умерших 85.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область — четвертая в Сибири по величине недельного прироста заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения. Индекс заболевших COVID-19 за неделю вырос на 45,1 пункта и составляет 678,7 случая на 100 тысяч человек.
Общий показатель Сибири по данным ИЦК — 628,6 случая на 100 тысяч человек. «Антилидером» остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2395,5 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 85 пунктов. На втором месте — Республика Алтай, отстающая от Тывы в 1,5 раза. Третье место — у Республики Хакасия.
Самый лучший показатель среди регионов СФО у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 352,8 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,8 раза ниже показателей Тывы.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал три сценария распространения коронавируса нового типа в России.
По словам специалиста, в хорошем случае заболеваемость и число летальных исходов начнут падать уже через неделю. При неблагоприятном развитии событий пик заболеваемости COVID-19 наступит лишь через два месяца.
«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — сообщил он РИА «Новости».
Ранее власти Томской области объявили о том, что в регионе началась вторая волна заболевания. До 30 сентября в регионе действует режим повышенной готовности — жители должны носить маски в общественном транспорте, в магазинах и других местах скопления людей.
В целом, по России COVID-19 обнаружили у 1 167 805 человек. Выздоровело 952 399 пациентов.
За весь период в России от коронавируса скончались 20 545 человек.
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