81 житель Томской области заболел коронавирусом за сутки

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Врачи подтвердили 81 случай заболевания коронавирусом в Томской области. Вылечились 45 человек. Один пациент скончался.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 10-ти человек, у 57-ми есть признаки ОРВИ, у 14-ти – пневмония.

По данным обладминистрации, умерший пациент входил в группу риска по возрасту, в результате болезни у него развились осложнения, в том числе, двусторонняя полисегментарная пневмония, сердечная и дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром.

В целом, в Томской области установлены 7 401 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6127, умерших 85.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область — четвертая в Сибири по величине недельного прироста заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения. Индекс заболевших COVID-19 за неделю вырос на 45,1 пункта и составляет 678,7 случая на 100 тысяч человек.



Общий показатель Сибири по данным ИЦК — 628,6 случая на 100 тысяч человек. «Антилидером» остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2395,5 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 85 пунктов. На втором месте — Республика Алтай, отстающая от Тывы в 1,5 раза. Третье место — у Республики Хакасия.



Самый лучший показатель среди регионов СФО у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 352,8 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,8 раза ниже показателей Тывы.