80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова

На Кирова, 58 в Томске загорелось административное здание. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в МЧС по региону.

В офисном здании на Кирова, 58, где находится ресторан «Йохан Пивохан», произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 12.12. Частично обрушилась крыша и потолок. В пресс-службе ведомства отметили, что пожару присвоили третий повышенный уровень сложности.





«В здании работают 9 звеньев газодымозащитной службы, проверяют все помещения на наличие людей, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

