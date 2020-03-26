Добрые новости
26 марта,
2020
18
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Новости

80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На Кирова, 58 в Томске загорелось административное здание. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в МЧС по региону.

80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова

В офисном здании на Кирова, 58, где находится ресторан «Йохан Пивохан», произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 12.12. Частично обрушилась крыша и потолок. В пресс-службе ведомства отметили, что пожару присвоили третий повышенный уровень сложности. 


«В здании работают 9 звеньев газодымозащитной службы, проверяют все помещения на наличие людей, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. 

80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
Фото: МЧС по Томской области

Движение автомобилей перекрыли от улицы Елизаровых до проспекта Комсомольского. Пожар локализовали в 13.47. 

80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
Фото: МЧС по Томской области
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
Фото: МЧС по Томской области
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова

На месте работали 80 человек и 20 единиц техники. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.

80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова
80 человек в Томске тушат крупный пожар на Кирова

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