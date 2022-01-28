80 часов работ за 8 килограмм осетра: жителя Томской области осудили за добычу и хранение краснокнижной рыбы

23-летний житель Томской области приговорен к 80 часам обязательных работ за добычу и хранение сибирского осетра, который принадлежит к видам, занесенным в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в июле 2021 года подсудимый при помощи «закидушки» выловил из реки Чулым сибирского осетра весом более восьми килограмм. Пойманную рыбу он около недели хранил у себя дома, а затем, перевозя ее к своему своему знакомому, был остановлен сотрудниками полиции. Они обнаружили и изъяли у мужчины незаконно добытого осетра.

Томича судили за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2581 УК РФ (незаконные добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов). С учетом удовлетворительной характеристики подсудимого и факта, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, суд счел возможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Приговор в законную силу не вступил.