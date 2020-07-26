8 выпускников лицея при ТПУ сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Обязательный экзамен по математике писали в этом году 2037 томских выпускников, намеренных поступать в вузы. Десять из них справились с экзаменационными испытаниями на высший балл. Восемь стобалльников – выпускники лицея при ТПУ, два выпускника Томского физико-технического лицея. Отметим, что у четверых лицеистов ТПУ это уже второй стобалльный результат!



Напомним, в 2020 году в Томске общеобразовательные учреждения окончили 2715 одиннадцатиклассников, из них 2288 выпускников сдают ЕГЭ, поскольку планируют поступление в вузы.



В Томске были организовано 18 пунктов проведения экзамена на базе гимназий №№ 13, 18, 24, 26, 29, 55, 56; лицеев №№ 1, 7 и школ №№ 4, 16, 37, 40, 41, 42, 44, 50, 53.