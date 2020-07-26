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26 июля,
2020
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8 выпускников лицея при ТПУ сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Обязательный экзамен по математике писали в этом году 2037 томских выпускников, намеренных поступать в вузы. Десять из них справились с экзаменационными испытаниями на высший балл. Восемь стобалльников – выпускники лицея при ТПУ, два выпускника Томского физико-технического лицея. Отметим, что у четверых лицеистов ТПУ это уже второй стобалльный результат!

Напомним, в 2020 году в Томске общеобразовательные учреждения окончили 2715 одиннадцатиклассников, из них 2288 выпускников сдают ЕГЭ, поскольку планируют поступление в вузы.

В Томске были организовано 18 пунктов проведения экзамена на базе гимназий №№ 13, 18, 24, 26, 29, 55, 56; лицеев №№ 1, 7 и школ №№ 4, 16, 37, 40, 41, 42, 44, 50, 53.

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике и русскому языку. В сумме за все эти предметы 100 баллов на ЕГЭ набрали 22 томских выпускника, четверо из которых получили высший балл сразу по двум предметам.

Для справки: Лицей при Томском политехническом университете является образовательной площадкой, где уже с 10 класса ученики начинают готовиться к инженерным специальностям. Преподаватели и молодые ученые Томского политеха ведут специальные курсы для лицеистов. Над своими научно-исследовательскими проектами ученики работают на кафедрах и в лабораториях ТПУ.

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