8 лосей и 22 оленя: эколог Трапезников пожаловался Путину на Жвачкина

«Таким образом, г-н Жвачкин С. А. как владелец бизнеса заинтересован в результатах распределения объектов животного мира для своей организации, - пишет Владимиру Путину Сергей Трапезников. - В то же время в силу предоставленных полномочий ежегодно губернатор Томской области своим распоряжением утверждает лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Томской области. Так, распоряжением губернатора от 30.07.2020 года № 160р в период с 01.08.2020 года по 01.08.2021 года Жвачкин выделил своему ООО «Таежное» квоты добычи лося в количестве восьми штук, дикого северного оленя двадцать одна штука, соболя сорок девять штук».

Дело в том, что согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Таежное» ИНН 7006005551 является ныне действующий губернатор Томской области Жвачкин Сергей Анатольевич. ТВ2 об этом факте сообщало еще в 2015 году. Организация была зарегистрирована в 2002 году, уставной фонд 12 000 рублей.

Годом ранее разрешение ООО «Таежное», принадлежащему С. А. Жвачкину, на отстрел 8 лосей, 22 диких северных оленей и 48 соболей подписал и.о. губернатора Томской области А. М. Феденев. И подобные распоряжения издавались на протяжении всего времени, когда должность губернатора Томской области занимал С. А. Жвачкин, утверждает эколог.

Сергей Трапезников считает, что, исходя из требований части 2 статьи 11 ФЗ № 273 «о противодействии коррупции», губернатор Томской области С. Жвачкин обязан был уведомить президента о возникшем конфликте интересов.

«В связи с этим прошу Вас сообщить, обращался ли к Вам губернатор Томской области Жвачкин С. А. с целью урегулирования конфликта интересов в период с 2012 по 2021 гг., согласовывали ли Вы г-ну Жвачкину добычу (отстрел) десятков лосей, диких северных оленей и сотен соболей. В случае если Вы не давали своего согласия, то прошу Вас назначить проверку данных обстоятельств и в случае подтверждения принять решение об увольнении губернатора Томской области С. А. Жвачкина», - пишет Трапезников.

Официальные пояснения Жвачкина о том, что он передал ООО «Таежное» в доверительное управление, эколог считает недостоверными. «Как следует из выписки ЕГРЮЛ, после кончины совладельца организации А. Шестакова г-н Жвачкин стал единственным учредителем, переоформив учредительные документы, что сделать невозможно при передаче бизнеса в доверительное управление», - сообщает президенту Сергей Трапезников.

Напомним, Сергей Трапезников работал в природоохранной области с 1993 года. С мая 2015 года по апрель 2017 года он возглавлял департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. В 2017 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин отправил в отставку Сергея Трапезникова в связи с утратой доверия. Тогда в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Трапезников необоснованно начислял себе и сотрудникам премии «за выполнение особо важных и сложных заданий» в течение 2015-2016 годов. Сергей Трапезников утверждал, что действовал в рамках должностного регламента и пытался обжаловать увольнение в суде. Был восстановлен в должности, но затем это решение апелляционной инстанцией было отменено.

Теперь, ссылаясь на статью 19 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Сергей Трапезников просит президента России Владимира Путина уволить губернатора Сергея Жвачкина в связи с утратой доверия.