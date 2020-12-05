«8 чудо Томска»: моржи объяснили, почему появилась ледяная карусель на Ушайке

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Сегодня участники «Клуба вольных туристов» Томска искупались в реке Ушайка в районе Аптекарского моста, где накануне появилась карусель из льдины. Руководитель клуба Александр Германов объяснил это интересное природное явление.

«В месте, где появилась карусель из льдины, течение реки уходит в сторону, в разрез течению выходит теплый ручей. Разностороннее движение воды в реке создает водоворот, образуется льдина, которая со временем нарастает и превращается в огромный ледяной круг. Это происходит до тех пор, пока ледяной круг не вмерзнет в общий лед на Ушайке. Это 8 чудо Томска, просто мало людей, кто об этом знает. Удивительно, что такой природный объект находится в городской черте», — рассказал ТВ2 руководитель «Клуба вольных туристов» Александр Германов.

Александр Германов отметил, что он уже не в первый раз сталкивается с этим явлением на Ушайке. По его словам, ледяную карусель на реке он наблюдал два года назад.

Плавно вращающийся по часовой стрелке диск образовался в течение приблизительно двух недель. Сначала это была бесформенная льдина, но затем она отточила идеально круглую форму.

Температура воды была — 6 градусов, температура воздуха — 17 градусов.