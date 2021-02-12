+78 в Томской области: статистика оперштаба по коронавирусу на 12 февраля

Таким образом, общее число всех официально подтвержденных случаев болезни составило более 29,2 тысячи. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области составляет 0,95%.





26,7 тысячи пациентов выздоровели с начала пандемии, за последние сутки — 137 человек.





О случаях смерти от коронавирусной инфекции за последние сутки не сообщается. 10 февраля сообщалось о смерти от COVID-19 сразу восьми человек. С начала пандемии в регионе умерли 285 пациентов.





В России за последние сутки выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса. 507 пациентов умерли, выздоровели 20,7 тысячи человек. За все время пандемии коронавирусную инфекцию зафиксировали у 4 миллионов человек. 79,1 тысячи пациентов скончались, выздоровели 3,5 миллиона человек.



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