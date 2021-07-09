78 новых случаев ковида за сутки подтвердили в Томской области

Коронавирус подтвердили еще у 78 жителей Томской области. Выписали 15 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в Томской области официально заболели 34 800 жителей региона. Выздоровели 32 891. Скончались, по официальным данным, 481 пациент.

Северск не входит в данную статистику. По данным 7 июля 2021​​ на территории Северска с начала пандемии выявлено​ ​8297 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7846 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 112​ ​​ пациентов,​ 237 ​​​пациентов получают лечение амбулаторно.

«Заметно выросли темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привито 20805 человек (38,8% ​от взрослого населения; 18,5 % от всего населения города), из них ​ 14941 - получили второй компонент. В ​наличии ​1404 дозы вакцины. ​8 июля ​в город поступит очередная партия вакцины в количестве 2000 доз, а до конца недели — еще 600. Запись на вакцинацию проводится​​ по телефонам КДЦ №1​ 8 (3823) 77-37-37, КДЦ №2​ ​ 8 (3823) 77-99-10. В городе работают 14 пунктов вакцинации, в том числе мобильные комплексы. Повторно подготовлено​ ​ письмо в ФМБА о необходимости увеличения поставок вакцины от COVID-19», — отмечает мэр города Николай Диденко.