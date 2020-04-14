77% трудоспособных жителей Новосибирской области вышли работать в период самоизоляции

Такую статистику озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, с 13 апреля на работу вышли 77% трудоспособного населения. Это произошло в том числе после того, как региональные власти расширили список компаний, которые могут работать во время режима самоизоляции.





«На сегодняшний день из одного миллиона 20 тысяч жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, тех, кто в обычных условиях у нас работает, на работу вышли 770 тысяч человек. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона», — приводит слова Травникова ТАСС.