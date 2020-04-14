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14 апреля,
2020
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Новости

77% трудоспособных жителей Новосибирской области вышли работать в период самоизоляции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Такую статистику озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, с 13 апреля на работу вышли 77% трудоспособного населения. Это произошло в том числе после того, как региональные власти расширили список компаний, которые могут работать во время режима самоизоляции.


«На сегодняшний день из одного миллиона 20 тысяч жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, тех, кто в обычных условиях у нас работает, на работу вышли 770 тысяч человек. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона», — приводит слова Травникова ТАСС.

77% трудоспособных жителей Новосибирской области вышли работать в период самоизоляции

Он отметил, что в районах области, где сохраняется минимальный риск заражения коронавирусом, считает возможным дальнейшую работу предприятий при условии  соблюдения эпидемиологических норм.


Ранее новосибирское правительство расширило список отраслей, которые могут продолжать работу, несмотря на ограничения, связанные с режимом самоизоляции. В этот список попали строительные и промышленные компании, салоны красоты, химчистки, IT-компании, компании по ремонту компьютерной и бытовой техники, сферы рыболовства, сельского хозяйства.


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