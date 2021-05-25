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25 мая,
2021
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7,5 тысяч жителей красноярских поселков остались без электричества

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

7,5 тысяч жителей отдаленных красноярских поселков остались без электричества из-за аварии на электросетях в Енисейском районе, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».  Для ее устранения нужно протянуть 1,5 километра провода через Енисей. 


24 мая в 22:10 плавучий кран на барже оборвал два провода линии электропередачи Енисейская – Епишино – Подтесово над рекой Енисей. Пресс-служба Красноярского края сообщает,  что без электричества остались поселки Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это 1065 домов, в которых проживают 6156 человек. В том числе без света остались 36 социально-значимых объектов. С помощью резервных генераторов электричество вернули в часть важных объектов сел, задействованы 13 передвижных источников энергии. 

«Сложность состоит в том, что энергетикам придется восстанавливать полтора километра обрыва провода над Енисеем. Мы отправили на место самых опытных сотрудников из Красноярска и необходимую спецтехнику. Непосредственно до поселка, где произошел обрыв, ее доставляют на пароме», – добавляют в пресс-службе «Россети Сибирь».

Энергетики из Кемерова и Хакасии передали в Енисейск 14 дизель-генераторных установок, всего работают 33 резервных источника электроэнергии.


Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь и продолжаются в усиленном режиме. И сейчас продолжаются в усиленном составе. На месте работают 33 сотрудника 14 бригад и 13 единиц спецтехники.


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