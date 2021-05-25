7,5 тысяч жителей красноярских поселков остались без электричества

7,5 тысяч жителей отдаленных красноярских поселков остались без электричества из-за аварии на электросетях в Енисейском районе, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь». Для ее устранения нужно протянуть 1,5 километра провода через Енисей.





24 мая в 22:10 плавучий кран на барже оборвал два провода линии электропередачи Енисейская – Епишино – Подтесово над рекой Енисей. Пресс-служба Красноярского края сообщает, что без электричества остались поселки Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это 1065 домов, в которых проживают 6156 человек. В том числе без света остались 36 социально-значимых объектов. С помощью резервных генераторов электричество вернули в часть важных объектов сел, задействованы 13 передвижных источников энергии.