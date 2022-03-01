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7,5 млрд рублей направила Томская область на борьбу с пандемий ковида

ТВ2 ТВ2

С начала пандемии на борьбу с коронавирусной инфекцией в Томской области было направлено 7,5 миллиардов рублей. Из них 5,2 миллиарда — это деньги федерального бюджета, которые в том числе пошли на выплаты медицинским работникам.

По словам замгубернатора по соцполитике Алены Левко, в регионе замедлился прирост заболевших ковидом. Так, если на пике он достигал 60%, то по итогам прошлой недели составил 15,5%.

«Среднероссийский прирост заболеваемости сегодня — 2,9%. Это закономерно, что сначала заболеваемость растет в европейской части России, позже приходит к нам, а когда там наступает стабилизация и снижение, то у нас идет активный рост», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, болеют в основном по-прежнему лица трудоспособного возраста.

«Но в этом году мы видим большую заболеваемость среди детей. У нас переболело ковидом в 2022 году почти семь тысяч детей и 5% из них прошли стационарное лечение», — рассказала Левко. 

В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора отмечает снижение заболеваемости ОРВИ в Томской области. В регионе по-прежнему регистрируются вирусы ковида, а за последнюю неделю специалисты подтвердили два случая гриппа.

«За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 11 433 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 31%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 61%, заболеваемость выше эпидпорога в два раза в возрастной группе 15 лет», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью были закрыты шесть школ (Колпашевский, Шегарский, Парабельский и Чаинский районы) и детсад в Кривошеинском районе. Также закрыты 22 класса в семи школах (Каргасокский, Колпашевский, Шегарский районы и Томск), и десять групп в четырех детсадах (Каргасокский и Колпашевский районы).

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