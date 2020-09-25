73 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

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Врачи подтвердили коронавирус еще у 73 жителей Томской области. Власти региона объявили о том, что в Томской области началась вторая волна коронавируса.

По словам замгубернатора, медики фиксируют снижение числа бессимптомных пациентов и рост заболевших с коронавирусом, ОРВИ и с пневмонией. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 15 человек, у 40-ка есть признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония.

За сутки от COVID-19 скончался еще один человек. У пациента, входившего в группу риска по возрасту, была двусторонняя полисигментарная пневмония, также течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, обструктивной болезнью легких, кардиогенным шоком, дыхательной, легочной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 99 пациентов.

Таким образом, в Томской области установлены 7098 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5880, умерших 82.