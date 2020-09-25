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25 сентября,
2020
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73 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Врачи подтвердили коронавирус еще у 73 жителей Томской области. Власти региона объявили о том, что в Томской области началась вторая волна коронавируса.

По словам замгубернатора, медики фиксируют снижение числа бессимптомных пациентов и рост заболевших с коронавирусом, ОРВИ и с пневмонией. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 15 человек, у 40-ка есть признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония.

За сутки от COVID-19 скончался еще один человек. У пациента, входившего в группу риска по возрасту, была двусторонняя полисигментарная пневмония, также течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, обструктивной болезнью легких, кардиогенным шоком, дыхательной, легочной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 99 пациентов.


Таким образом, в Томской области установлены 7098 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5880, умерших 82.

73 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 136 048 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 934 146 человек. 
 
Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 056 человек. 


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