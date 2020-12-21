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21 декабря,
2020
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72 протокола составлено на томичей без масок за прошедшую неделю

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области усилят проверки соблюдения эпидрежима. 


За прошедшую неделю в Томске прошли чуть менее 300 контрольных межведомственных мероприятий, еще почти 500 — в других городах и селах региона. Различные нарушения, включающие оказание услуг клиентам без средств индивидуальной защиты, выявлены в 26 организациях. В отношении посетителей без масок составлено 72 административных протокола.


Отдельные группы специалистов при поддержке областного управления ГИБДД контролируют общественный транспорт в муниципалитетах. Так, за пять будних дней в регионе проверено 227 маршрутных и рейсовых автобусов, троллейбусов и легковых такси. Факты нарушения требований эпидрежима выявлены в единичных случаях. Один водитель маршрутки привлечен работодателем к дисциплинарной ответственности.


Напомним, с 25 декабря усиленные проверки соблюдения эпидрежима пройдут в развлекательных заведениях региона. Соответствующее поручение правоохранителям дал губернатор Сергей Жвачкин по итогам заседания антитеррористической комиссии Томской области.


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