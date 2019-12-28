72 пожарных несколько часов тушили крупный пожар в Абакане. ВИДЕО

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Торговая база загорелась в Абакане в ночь на 27 декабря, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на МЧС Хакасии. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров, 72 пожарных тушили огонь несколько часов.

Сообщение о пожаре на торговой базе поступило в 01:22, горело в тот момент на площади 1500 квадратных метров.



​«Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания, — говорится в сообщении. — Пожару был присвоен высший для Хакасии ранг — третий, к месту вызова незамедлительно направили все свободные силы огнеборцев из Абакана, Усть-Абакана и Черногорска».

Видео: ГУ МЧС по Республике Хакасия