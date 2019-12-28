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28 декабря,
2019
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72 пожарных несколько часов тушили крупный пожар в Абакане. ВИДЕО

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

Торговая база загорелась в Абакане в ночь на 27 декабря, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на МЧС Хакасии. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров, 72 пожарных тушили огонь несколько часов. 

ГУ МЧС по Республике Хакасия
ГУ МЧС по Республике Хакасия
ГУ МЧС по Республике Хакасия
ГУ МЧС по Республике Хакасия
ГУ МЧС по Республике Хакасия
ГУ МЧС по Республике Хакасия

Сообщение о пожаре на торговой базе поступило в 01:22, горело в тот момент на площади 1500 квадратных метров.

​«Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания, — говорится в сообщении. — Пожару был присвоен высший для Хакасии ранг — третий, к месту вызова незамедлительно направили все свободные силы огнеборцев из Абакана, Усть-Абакана и Черногорска».  

Видео: ГУ МЧС по Республике Хакасия

Пожар тушили 72 человека и 22 единицы техники, в том числе пожарный поезд. К четырем часам утра пожарные смогли справиться с открытым огнем, разборка завалов и проливка идет до сих пор. Погибших и пострадавших нет.

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