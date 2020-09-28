71 случай заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

71 случай заболевания коронавирусом подтвержден в Томской области за сутки. По итогам суток область опустилась на две позиции в списке субъектов России по количеству выявленных случаев коронавируса, и сегодня занимает 35 место. В регионе зафиксировано на четверых заболевших меньше, чем днем ранее.





Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 43 пациентов.