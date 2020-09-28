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28 сентября,
2020
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71 случай заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

71 случай заболевания коронавирусом подтвержден в Томской области за сутки. По итогам суток область опустилась на две позиции в списке субъектов России по количеству выявленных случаев коронавируса, и сегодня занимает 35 место. В регионе зафиксировано на четверых заболевших меньше, чем днем ранее.


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 43 пациентов. 

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 23 человек, у 39-ти есть признаки ОРВИ, у девяти пневмония.


В обсерваторах находится 70 человек.


Таким образом, в Томской области установлено 7320 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6082, умерших 84. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,18.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели 945 920 человек.


За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов.


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