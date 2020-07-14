71 новый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 3112 человек. Выписаны 1739 человек. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 32 пациентов.

В Томской области выявлен семьдесят один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 739 947 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 512 825 человек.





Также за сутки зафиксировано 175 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 614 человек.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14.07.2020 остаются 273 905 человек.







ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.