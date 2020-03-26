71% дел, связанных с незаконной рубкой леса, остался не раскрыт в 2019 году

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281 преступление, связанное с незаконной рубкой деревьев, зарегистрировано полицией Томской области за 2019 год. По 200 преступлениям подозреваемые не установлены, уголовные дела приостановлены. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил больше 128 миллионов рублей. Возместили государству всего 9,9 миллиона.

Ранее замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр рассказывал, что в лесной отрасли наблюдаются положительные тенденции: власти удается бороться с незаконными рубками, которых за последние 3 года стало в два раза меньше.

«Мы улучшили материально-техническую базу, провели инвентаризацию, создали три мобильные группы для контроля. Незаконных рубок с 2016 года стало меньше в два раза. Стали больше привлекать граждан к административной ответственности. Выросли в два раза и суммы штрафов. Доля тех, кого привлекли к уголовной ответственности, выросла», — подытожил Андрей Кнорр.