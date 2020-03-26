71% дел, связанных с незаконной рубкой леса, остался не раскрыт в 2019 году

281 преступление, связанное с незаконной рубкой деревьев, зарегистрировано полицией Томской области за 2019 год. По 200 преступлениям подозреваемые не установлены, уголовные дела приостановлены. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил больше 128 миллионов рублей. Возместили государству всего 9,9 миллиона.
Ранее замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр рассказывал, что в лесной отрасли наблюдаются положительные тенденции: власти удается бороться с незаконными рубками, которых за последние 3 года стало в два раза меньше.
«Мы улучшили материально-техническую базу, провели инвентаризацию, создали три мобильные группы для контроля. Незаконных рубок с 2016 года стало меньше в два раза. Стали больше привлекать граждан к административной ответственности. Выросли в два раза и суммы штрафов. Доля тех, кого привлекли к уголовной ответственности, выросла», — подытожил Андрей Кнорр.
Сейчас в УМВД по Томской области предлагают законодательно обязать транспортные средства, перевозящие лесоматериалы, устанавливать систему ГЛОНАСС, говорится в отчете о деятельности ведомства, опубликованного на сайте облдумы. Там же говорится и об одной из проблем УМВД: ведомству негде хранить конфискованные лесоматериалы.
В Томской области отсутствует специализированное место для хранения крупногабаритных вещественных доказательств. В 2016 году на совещании руководство УМВД, прокуратуры и департамента лесного хозяйство договорилось хранить древесину на базе «Томсклесхоза». Однако алгоритм действий не заработал.
«Древесина, изъятая с мест незаконных рубок, из-за отсутствия специализированной техники и мест хранения остается в лесу, что влечет ее утрату и невозможность обеспечить возмещение ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации. По уголовным делам, связанным с незаконной рубкой леса, в качестве потерпевших признаются структурные подразделения департамента лесного хозяйства Томской области, которым может быть передана изъятая древесина. Вместе с тем на практике сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с отказом лесничеств в принятии на хранение изъятой древесины», — говорится в отчете.