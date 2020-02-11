700 нарушений. Какие недочеты нашла прокуратура в томском здравоохранении

Новости

Областная прокуратура подвела итоги надзора за здравоохранением в 2019 году. Невозможность получить льготные лекарства, сбои в работе скорой и навязанные услуги – на что жаловались жители региона.

Лекарства по льготе

В 2019 году прокуроры в Ленинском районе Томска, Шегарском, Кривошеинском, Кожевниковском, Томском районах, в Стрежевом и Колпашеве фиксировали факты, когда врачи отказывались выписывать рецепты на льготные лекарства. Кроме того, в Томске, Северске, Каргаске, Парабели и Шегарском районе медучреждения несвоевременно составляли заявки на приобретение льготных лекарств и не учитывали потребности пациентов. Также ведомства несколько раз обязывали адресно выделить пациенту лекарства или денежно возместить то, что пациенты потратили на самостоятельную покупку медикаментов из льготного списка.

«После принятия Томским областным судом решения об удовлетворении административного иска заместителя прокурора области перечень медикаментов, отпускаемых льготным категориям населения бесплатно, приведен в соответствие с перечнем жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов и дополнен более чем 300 наименованиями лекарственных средств», — говорится в отчете прокуратуры.

Транспортировка больных и скорая помощь

Прокуратура вносила губернатору представление на законопроект, чтобы внести в областной бюджет 4 млн рублей на транспортировку пациентов с хронической почечной недостаточностью от дома до мест, где проводится заместительная терапия. Зачастую процедура гемодиализа проводится только в областном центре, а жителям из районов приходится добираться своими силами.

Также губернатору вносили представление по работе скорой помощи. Здесь чаще всего не хватало персонала и отдельных подразделений в крупных районах. Речь шла о создании дополнительных бригад, которые могли бы дежурить на дому и по необходимости привлекаться к работе, и дооснащении машин скорой помощи. Чтобы устранить дефицит кадров на скорой, прокуратура рекомендовала областным учреждениям здравоохранения заключить договоры целевого обучения с медколледжами. Также в Шегарском и Асиновском районах могут появиться отдельные подразделения скорой помощи.

Липовые диспансеризации и навязанные услуги

Несколько раз прокуратура возбуждала уголовные дела после того, как терапевты вносили в медкарты пациентов недостоверные сведения о том, что те обращались на прием в рамках диспансеризации. Также были случаи, когда врачи получали с пациентов деньги за установку протезов иностранного производства, а в операции использовали российские протезы за счет ОМС. Несколько раз в больницы закупали незарегистрированные рентгеновские аппараты.