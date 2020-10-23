70 человек погибли в ДТП в Томской области с начала года

За девять месяцев 2020 года количество дорожных аварий в регионе сократилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а число травмированных в них людей — на 17%.





Одновременно с тенденцией снижения числа ДТП тяжесть их последствий (показатель рассчитывается из числа погибших на 100 пострадавших) остается одним из самых высоких в Сибири. За девять месяцев года происшествия на дорогах Томской области унесли жизни 70 человек.





Большинство тяжелых аварий члены областной комиссии по безопасности дорожного движения связывает с правовым нигилизмом водителей и пешеходов.



«В 93-х случаях превышение скорости привело к гибели 23-х человек и травмам 113-ти. Из-за выезда на встречную полосу произошло 50 ДТП, в которых 20 человек погибли, еще 90 получили травмы. Водители с признаками опьянения совершили 71 происшествие, в которых 16 человек погибли, 100 ранены. Нарушения правил пешеходами стало причиной 55 происшествий с жертвами», — сообщил председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин.





Главам районов и городов региона областная межведомственная комиссия рекомендовала пересмотреть муниципальные программы в сфере профилактики дорожных аварий, в частности, актуализировать планы работ и решить вопросы финансирования мероприятий.





По данным областного управления ГИБДД, «пьяных» ДТП в 2020 году зарегистрировано на 14% меньше, чем годом ранее. При этом за управление транспортом с признаками опьянения дорожные патрули задержали более трех тысяч человек.





«За превышение скорости привлечено к ответственности 280 тысяч водителей, за нарушение правил перевозки людей — 2917, правил проезда пешеходных переходов — более четырех тысяч», — проинформировал представитель УГИБДД по Томской области Аркадий Качаков.





Для устранения выявленных при ремонте и содержании автодорог недостатков должностным и юридическим лицам выдано 1768 предписаний. За нарушения сроков их исполнения инспекторы дорожного движения составили 166 административных протоколов.