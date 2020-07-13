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13 июля,
2020
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68% выпускников колледжей и техникумов будут работать на томских предприятиях

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Из 5300 студентов, окончивших в 2020 году колледжи и техникумы Томской области, более 3,6 тысячи выпускников будут работать на томских предприятиях. 700 студентов продолжат службу в армии, почти 490 — обучение в вузах.


«68 процентов — это высокий показатель трудоустройства для региональной системы профобразования. По этому результату Томская область занимает третье место в России, где средний показатель 62,2 процента, и первое — в Сибирском федеральном округе», — сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.


Наибольшее число специалистов в 2020 году подготовлено для промышленности и сферы услуг (более 1100 человек), транспорта и здравоохранения (более 500), томских IT-компаний (около 300), а также образования, строительства и сельского хозяйства (до 270 специалистов).


Чаще всего выпускники устраиваются на работу в таких отраслях региональной экономики как водный транспорт, начальное и дошкольное образование, здравоохранение, нефтегазовый и нефтехимический комплексы.


Сейчас работу ищут 450 выпускников учреждений системы профессионального образования.

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