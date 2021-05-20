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20 мая,
2021
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67 тысяч жителей Томской области полностью привились от ковида

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томскую область дополнительно поступило 4600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), которые распределены в медорганизации Томска, Северска и близлежащих районов.


За весь период прививочной кампании в регион поступило 113 462 дозы вакцины (106 172 — «Гам-КОВИД-Вак», 7290 — «ЭпиВакКорона»).


Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» привились 91 607 человек; 67 633 жителя региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента.


Среди жителей Томской области старше 60 лет прививку поставили более 40 тысяч человек, из числа имеющих хронические заболевания — 10,6 тысячи. Также вакцинированы 24,6 тысячи работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания, промышленности и силовых структур.


Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.
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