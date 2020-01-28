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28 января,
2020
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661 млн рублей потратят на новое оборудование для томских больниц

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

661 млн рублей потратят в 2020 году на покупку нового оборудования для больниц Томской области, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». 634 млн регион получит из федерального бюджета по нацпрограмме «Здравоохранение».

661 млн рублей потратят на новое оборудование для томских больниц

Планируется приобрести оборудование для лучевой терапии, томографы, наркозно-дыхательное, рентгеновское, эндоскопическое, реабилитационное оборудование и аппараты УЗИ, — рассказал глава областного департамента здравоохранения Александр Холопов.  

440 млн рублей пойдет на переоборудование областного онкодиспансера, детским поликлиникам выделят 105 млн, а на оснащение регионального сосудистого центра Томской ОКБ и первичных сосудистых центров в районах уйдет 91 млн рублей. Также деньги на покупку оборудования будут выделять ежеквартально из фонда ОМС.

Ранее мы сообщали, что федерация выделит СФО более 7,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Больше всех в 2020-2021 годах должна получить Томская область — 957 млн рублей и 1,91 млрд рублей соответственно. Часть этих денег пойдет на строительство хирургического комплекса Томского областного онкологического диспансера. ТДСК начала возводить его в апреле 2019 года. 

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