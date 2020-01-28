661 млн рублей потратят на новое оборудование для томских больниц

661 млн рублей потратят в 2020 году на покупку нового оборудования для больниц Томской области, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». 634 млн регион получит из федерального бюджета по нацпрограмме «Здравоохранение».

440 млн рублей пойдет на переоборудование областного онкодиспансера, детским поликлиникам выделят 105 млн, а на оснащение регионального сосудистого центра Томской ОКБ и первичных сосудистых центров в районах уйдет 91 млн рублей. Также деньги на покупку оборудования будут выделять ежеквартально из фонда ОМС.





Ранее мы сообщали, что федерация выделит СФО более 7,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Больше всех в 2020-2021 годах должна получить Томская область — 957 млн рублей и 1,91 млрд рублей соответственно. Часть этих денег пойдет на строительство хирургического комплекса Томского областного онкологического диспансера. ТДСК начала возводить его в апреле 2019 года.