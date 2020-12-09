658 млн рублей намерена потратить обладминистрация на студенческий кампус на Левом берегу в 2021 году

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На публичных слушаниях сегодня была озвучена информация о расходах в 2021 году в размере 658 млн рублей на проект международного студгородка на Левобережье. 58 млн - на разработку мастер- плана и 600 млн на выкуп земли.

При этом статус научно-образовательного центра Томская область не получила. У меня вызывает большое сомнение необходимость таких расходов. Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки, — пишет в своем телеграм-канале депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева.

На самом деле на Левобережную дорогу было потрачено 2,4 млрд федеральных и областных денег. Оставалось только сделать две развязки, которые должны были соединить «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска и в сторону Тимирязево, и положить асфальт. Но пришедший к власти в 2012 году губернатор Сергей Жвачкин не стал искать миллиард рублей на завершение строительства левобережки, а заявил, что эта дорога может понадобиться Томску лишь лет через 100.