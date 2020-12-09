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09 декабря,
2020
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Новости

658 млн рублей намерена потратить обладминистрация на студенческий кампус на Левом берегу в 2021 году

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

На публичных слушаниях сегодня была озвучена информация о расходах в 2021 году в размере 658 млн рублей на проект международного студгородка на Левобережье. 58 млн - на разработку мастер- плана и 600 млн на выкуп земли

При этом статус научно-образовательного центра Томская область не получила. У меня вызывает большое сомнение необходимость таких расходов. Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки, — пишет в своем телеграм-канале депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева.

Левобережная дорога
Левобережная дорога

На самом деле на Левобережную дорогу было потрачено 2,4 млрд федеральных и областных денег. Оставалось только сделать две развязки, которые должны были соединить «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска и в сторону Тимирязево, и положить асфальт. Но пришедший к власти в 2012 году губернатор Сергей Жвачкин не стал искать миллиард рублей на завершение строительства левобережки, а заявил, что эта дорога может понадобиться Томску лишь лет через 100. 

Не обсуждается вопрос окончания строительства левобережной дороги и сейчас, даже в связи с идеей размещения рядом с ней студенческого кампуса. На это в бюджете области не заложено ни рубля. При этом на выкуп земли под кампус заложено аж 600 млн рулей. «Это в тот момент, когда город не может найти деньги на ремонт школы, школы закрываются...а тут в бюджете области спокойно находятся 600 миллионов для какого-то будущего возможного кампуса, который ещё неизвестно будет или нет», — прокомментировал ситуацию в прямом эфире «Милого Томска» глава градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров.

Ссылки по теме: 

ТОМСК: НЕДОСТРОЙКИ ВЕКА

Сергей Жвачкин: Левобережная дорога нужна Томску лет через 100

Николай Николайчук: Левобережную дорогу выгоднее не консервировать, а достраивать

Левобережье без дороги...


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