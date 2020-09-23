65 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Томской области. Два пациента скончались

Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой осложнялось полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, у одного на фоне заболевания развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 15-ти человек, у 49-ти есть признаки ОРВИ, у одного — пневмония.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 22 сентября в Томской области 81% пациентов вылечились от коронавируса.





Число регионов России, где процент вылечившихся составляет от 81 до 100%, по состоянию на 22 сентября составляет 50. За неделю их стало меньше на три. В их числе — Новосибирская, Иркутская, Омская, Томская область, Алтайский край, Тыва и Хакасия.



Еще в 25 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Сюда входят Республика Алтай, Кемеровская область и Красноярский край.



10 регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших от 35 до 70%. Среди них регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО — здесь 35% излечившихся от COVID-19, Республика Калмыкия (57%), а также Крым и город Севастополь (по 65%).





Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 923 699 человек. Диагностирован COVID-19 был у 1 122 241 человек. Под медицинским наблюдением остаются 217 919 человек.



За весь период в России от коронавируса скончались 19 799 человек.





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