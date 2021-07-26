65 миллионов рублей получил ТГАСУ на ремонт к 70-летнему юбилею

Министерство науки и высшего образования России выделило ТГАСУ 65 миллионов рублей на проведение капитального ремонта общежитий и учебных корпусов к 70-летнему юбилею университета, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«ТГАСУ – единственный из томских университетов, получивший в этом году от министерства средства на капитальные вложения такого масштаба, – отмечает ректор ТГАСУ Виктор Власов. – На университете лежит особая ответственность, поскольку нам предстоит ремонтировать наш исторический корпус, являющийся памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения».

Проекты всех ремонтных работ разработаны специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета. Ремонт начнется со второго общежития ТГАСУ на проспекте Ленина, 185 и третьего общежития на улице Партизанской, 19. Капитальный ремонт в первом и втором учебных корпусах будет проводиться осенью. Все работы должны быть завершены до декабря.