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Главная Новости 65 миллионов рублей получил ТГАСУ на ремонт к 70-летнему юбилею
Новости

65 миллионов рублей получил ТГАСУ на ремонт к 70-летнему юбилею

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Министерство науки и высшего образования России выделило ТГАСУ 65 миллионов рублей на проведение капитального ремонта общежитий и учебных корпусов к 70-летнему юбилею университета, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«ТГАСУ – единственный из томских университетов, получивший в этом году от министерства средства на капитальные вложения такого масштаба, – отмечает ректор ТГАСУ Виктор Власов. – На университете лежит особая ответственность, поскольку нам предстоит ремонтировать наш исторический корпус, являющийся памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения».

Проекты всех ремонтных работ разработаны специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета. Ремонт начнется со второго общежития ТГАСУ на проспекте Ленина, 185 и третьего общежития на улице Партизанской, 19. Капитальный ремонт в первом и втором учебных корпусах будет проводиться осенью. Все работы должны быть завершены до декабря.

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