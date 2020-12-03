64-летний ученый из ТГУ семь раз пробежал марафон на борту корабля в морях Арктики

Сотрудник ТГУ Василий Леонтьев за месяц экспедиции в морях Арктики пробежал семь марафонов на борту судна «Академик Мстислав Келдыш». Уже три года 64-летний инженер старается пробегать дистанцию в 42 километра хотя бы раз в неделю.

На корабле Василий Леонтьев бегал ночью или ранним утром, сообщает пресс-служба ТГУ. С помощью курвиметра (дорожного колеса, которое отмечает расстояние) ученый наметил круг для бега сначала в 30 метров, а затем в 105. В среднем на пробег у радиофизика уходило пять часов.

По технике безопасности бегать на судне не поощряется, но и не запрещается. Главное, как сказал старпом, чтобы «не по головам» – то есть не мешать другим людям, – рассказывает Леонтьев. – И сила волнения моря должна быть не более четырех баллов, при пяти баллах бегать уже нельзя. На первом марафоне – я как раз левый поворот делал – палуба ушла вниз и хорошо так меня к себе «пригласила» левым боком. Вот после этого я стал бегать по «коридорчику» с натянутыми петельками для контроля дистанции.

Нередко палуба корабля была мокрой из-за снега, дождя и брызг волн. Имея опыт правильно одеваться во время бега, инженер ни разу не простыл.



В декабре Василию Леонтьеву исполнится 65 лет. Три года назад он вдохновился примером своего коллеги и друга и начал раз в неделю пробегать марафонскую дистанцию. «В отношении марафонов существует «всемирный заговор» – людей запугивают, что это страшно тяжело. На самом деле страшны только «одиночные» марафоны – когда ты бежишь эту дистанцию всего раз в году. А когда бегаешь в течение всего года – втягиваешься, – отмечает Василий Леонтьев.





В арктической экспедиции на борту судна «Академик Мстислав Келдыш» участвовали 69 ученых из 14 стран. В команду вошли специалисты из России, Франции, Великобритании, Швеции, Литвы, Германии, Бразилии, Финляндии, Франции, Швеции, Италии, Австрии, Китая и Казахстана.

