64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО

Крупный пожар произошел сегодня ночью в Томске. Загорелся цех по переработке мяса, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.
Фото: МЧС по Томской области
Возгорание в ангаре произошло в 03.13 утра на улице Героев Чубаровцев 6, строение 6. Сообщается, что цех по переработке мяса принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Фото: МЧС по Томской области
Частично обгорела и обрушилась крыша, внутри обгорели холодильная камера и мясная продукция, произошло частичное обрушение стен, — рассказали в ведомстве.
Фото: МЧС по Томской области
Фото: МЧС по Томской области
Пожар ликвидировали спустя четыре часа. В тушении пожара участвовали 64 человека и 20 единиц техники.
Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.
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