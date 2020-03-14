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14 марта,
2020
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Новости

64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Крупный пожар произошел сегодня ночью в Томске. Загорелся цех по переработке мяса, сообщает пресс-служба регионального МЧС. 


Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. 

64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО
Фото: МЧС по Томской области

Возгорание в ангаре произошло в 03.13 утра на улице Героев Чубаровцев 6, строение 6. Сообщается, что цех по переработке мяса принадлежит индивидуальному предпринимателю.  

64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО
Фото: МЧС по Томской области

Частично обгорела и обрушилась крыша, внутри обгорели холодильная камера и мясная продукция, произошло частичное обрушение стен, — рассказали в ведомстве. 

64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО
64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО
Фото: МЧС по Томской области
64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО
Фото: МЧС по Томской области
64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО
64 человека тушили крупный пожар в мясном цехе в Томске: ФОТО

Пожар ликвидировали спустя четыре часа. В тушении пожара участвовали 64 человека и 20 единиц техники. 


Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС. 



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