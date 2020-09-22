61 случай заболевания коронавирусом выявили в Томской области

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 13 человек, у 37-ми есть признаки ОРВИ, у 11-ти — пневмония.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей Томской области вырос на 38,4 пункта — больше, чем неделю назад.



По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Томской области на 100 тысяч человек приходится 633,6 случаев заболевания коронавируса. Это четвертый показатель в Сибирском федеральном округе.





«Антилидером» СФО по данному показателю все еще остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2310 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. На втором месте Республика Алтай, третье — у Иркутской области.



Самый лучший показатель среди регионов Сибири у Кемеровской области.