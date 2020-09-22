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22 сентября,
2020
Новости

61 случай заболевания коронавирусом выявили в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

61 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 13 человек, у 37-ми есть признаки ОРВИ, у 11-ти — пневмония.

В обсерваторах находятся 50 человек.


Таким образом, в Томской области установлено 6895 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5598. 

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей Томской области вырос на 38,4 пункта — больше, чем неделю назад.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Томской области на 100 тысяч человек приходится 633,6 случаев заболевания коронавируса. Это четвертый показатель в Сибирском федеральном округе. 


«Антилидером» СФО по данному показателю все еще остается Республика Тыва. Здесь отмечено 2310 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. На втором месте Республика Алтай, третье — у Иркутской области.


Самый лучший показатель среди регионов Сибири у Кемеровской области. 

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 115 810 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 917 949 человек. 
 
Также за сутки зафиксировано 160 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 649 человек. 

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