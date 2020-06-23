61 случай заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки
Количество заболевших коронавирусом в Томской области за сутки увеличилось на 61 человека.
По данным регионального штаба, у 27 человек болезнь протекает бессимптомно, у 10-ти признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония.
Общее число заболевших составляет 1846 человек. Число выздоровевших пациентов достигло 810 человек, за сутки вылечились еще 19 человек.
За последние сутки проведено 233 тысячи тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 июня 2020 года остаются 309 тысяч человек. В России COVID-19 диагностировали у 599 705 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 8359 человек.
Томская область по состоянию на 22 июня остается на 7 месте в рейтинге регионов СФО по количеству выявленных случаев на 100 тысяч человек. Здесь индекс составляет 165,5 случаев на 100 тысяч жителей региона. С 15 июня он возрос — на 43,7 пункта.
Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,87. В регионе 61,3 % свободного коечного фонда.
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