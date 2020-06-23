61 случай заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

Общее число заболевших составляет 1846 человек. Число выздоровевших пациентов достигло 810 человек, за сутки вылечились еще 19 человек.

По данным регионального штаба, у 27 человек болезнь протекает бессимптомно, у 10-ти признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония.

Количество заболевших коронавирусом в Томской области за сутки увеличилось на 61 человека.

За последние сутки проведено 233 тысячи тестов на коронавирус.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 июня 2020 года остаются 309 тысяч человек. В России COVID-19 диагностировали у 599 705 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 8359 человек.