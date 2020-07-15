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15 июля,
2020
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61 случай кронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 61 человека. Общее число заболевших в регионе составляет 3173 человека.


Из вновь заболевших COVID-19 у 18-ти пневмония, у 21-го признаки ОРВИ, у 22-х инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 32 человек. Общее число выздоровевших пациентов составляет 1771.

За последние сутки проведено 258 тысяч тестов на коронавирус.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.07.2020 остаются 270 980 человек.


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 746 369 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 523 249 человек.


Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 770 человек.

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