600 томичей в весенний призыв пополнят ряды российской армии

С 1 апреля по 15 июля 2021 года Томская область направит на срочную службу в армию свыше 600 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Целевой отбор для научных рот, дислоцированных в Анапе и Краснодаре, уже прошли 15 кандидатов с высшим образованием, уточнил военком.





«Два предыдущих призыва проходили в сложных условиях пандемии, из-за чего несколько сотен парней не смогли вовремя пройти все положенные медобследования. Уверен, сегодня вся необходимая работа над ошибками проведена», — отметил председатель областного комитета общественной безопасности Владимир Мысин.





В осенний призыв 2020 года — с 1 октября по 31 декабря — ряды российской армии пополнили почти 700 «срочников» из Томской области. Более 60 молодых парней для этого прошли спецподготовку в томских филиалах ДОСААФ по направлениям водителей категории «С» и парашютистов-десантников. Еще пять человек были направлены на альтернативную гражданскую службу — в филиалы Почты России и соцучреждение для престарелых граждан и людей с инвалидностью.