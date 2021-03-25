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25 марта,
2021
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600 томичей в весенний призыв пополнят ряды российской армии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 1 апреля по 15 июля 2021 года Томская область направит на срочную службу в армию свыше 600 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«В предстоящую призывную кампанию военно-медицинские комиссии будут отбирать новобранцев 1994—2003 годов рождения», — сообщил сегодня, 24 марта, на расширенном заседании призывной комиссии региона военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

600 томичей в весенний призыв пополнят ряды российской армии
Фото: Анастасия Дорофеева

Целевой отбор для научных рот, дислоцированных в Анапе и Краснодаре, уже прошли 15 кандидатов с высшим образованием, уточнил военком.


«Два предыдущих призыва проходили в сложных условиях пандемии, из-за чего несколько сотен парней не смогли вовремя пройти все положенные медобследования. Уверен, сегодня вся необходимая работа над ошибками проведена», — отметил председатель областного комитета общественной безопасности Владимир Мысин.


В осенний призыв 2020 года — с 1 октября по 31 декабря — ряды российской армии пополнили почти 700 «срочников» из Томской области. Более 60 молодых парней для этого прошли спецподготовку в томских филиалах ДОСААФ по направлениям водителей категории «С» и парашютистов-десантников. Еще пять человек были направлены на альтернативную гражданскую службу — в филиалы Почты России и соцучреждение для престарелых граждан и людей с инвалидностью.

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