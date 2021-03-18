60 тысяч жителей Томской области впервые получили доступ к 4G МегаФона

Новая «цифровая» жизнь началась в 40 малых населенных пунктах Томской области. В 2020 году здесь впервые появились базовые станции 4G МегаФона. Свыше 60 тысяч жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде.
Это означает, что приложение Госуслуги можно скачать на смартфон за десять секунд, а новую серию любимого сериала – за пять минут. Такие скорости стали доступны не только в столице региона – Томске, но и, например, в деревне Балагачево, где живут чуть больше ста человек.
Строительство нового покрытия LTE охватило практически всю территорию области: от севера – села Средний Васюган Каргасокского района, до юга – села Базой Кожевниковского района. Самая восточная точка проведения работ – поселок Клюквинка Верхнекетского района, на западе – поселок Лугинецкий Парабельского района.
На территории, где впервые появился 4G МегаФона, работают порядка 30 школ. Сельские учителя, школьники и их родители могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.
Для того, чтобы наши абоненты даже в отдаленных и небольших поселках Томской области могли пользоваться мобильным интернетом, в непростой год пандемии и «удаленки» мы реализовали программу развития сети с упором именно на малые населенные пункты, вахтовые поселки, – комментирует директор Томского отделения МегаФона Андрей Ким. — Покрытие сети 4G в Томской области увеличилось на четверть, в результате чего мы смогли сократить «цифровое неравенство» для более чем 60 тысяч жителей региона.
Также скорости мобильного интернета подросли еще в 27 населенных пунктах края – за счет установки дополнительных базовых станций. Активнее всего инженеры расширили площадь покрытия и увеличили емкость сети 4G в Томске, Северске, Колпашево, Стрежевом, Асино, Мельниково.
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