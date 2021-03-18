60 тысяч жителей Томской области впервые получили доступ к 4G МегаФона

Новая «цифровая» жизнь началась в 40 малых населенных пунктах Томской области. В 2020 году здесь впервые появились базовые станции 4G МегаФона. Свыше 60 тысяч жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде.





Это означает, что приложение Госуслуги можно скачать на смартфон за десять секунд, а новую серию любимого сериала – за пять минут. Такие скорости стали доступны не только в столице региона – Томске, но и, например, в деревне Балагачево, где живут чуть больше ста человек.

